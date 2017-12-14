Хама: ВКС РФ нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»

Хама, 14 декабря. ВКС РФ обеспечили наступление САА на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в провинциях Хама и Идлиб.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что российская военная авиация нанесла ряд ударов по укреплениям и базам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Аль-Рахаджан, Умм-Мияль, Аль-Мушариф и Абу-Дали.

Это обеспечило дальнейшее наступление Сирийской арабской армии, которая сейчас продвигается в направлении стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур.

Ранее сообщалось, что сейчас приоритетным направлением для сирийской армии являются провинции Хама и Идлиб, частично контролируемые боевиками «Джебхат ан-Нусры» и другими группировками исламистов, которые продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.