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Хама: ВКС РФ нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»
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    Хама: ВКС РФ нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»

    12:51  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  14 Декабря 2017
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    Хама: ВКС РФ нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»

    Хама, 14 декабря. ВКС РФ обеспечили наступление САА на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в провинциях Хама и Идлиб.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что российская военная авиация нанесла ряд ударов по укреплениям и базам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районах населенных пунктов Аль-Рахаджан, Умм-Мияль, Аль-Мушариф и Абу-Дали.

    Это обеспечило дальнейшее наступление Сирийской арабской армии, которая сейчас продвигается в направлении стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур.

    Ранее сообщалось, что сейчас приоритетным направлением для сирийской армии являются провинции Хама и Идлиб, частично контролируемые боевиками «Джебхат ан-Нусры» и другими группировками исламистов, которые продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам Сирии.

    Хама: ВКС РФ нанесли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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