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Суд отказал Siemens в возврате «крымских турбин»
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    Суд отказал Siemens в возврате «крымских турбин»

    12:37  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  14 Декабря 2017
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    Суд отказал Siemens в возврате «крымских турбин»

    Москва, 14 декабря. Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски концерна Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин в Крым. 

    Ранее представитель Siemens заявили о  готовности вернуть 150 млн евро, полученные в рамках исполнения контракта с «Технопромэкспортом» о поставке турбин.

    «Конечно, истцы понимают, что признание сделки недействительной означает возврат сторонами друг другу всего полученного при сделке. Мы с этим не спорим, это реальность российского законодательства», — заявил он в комментарии РИА Новости.

    Напомним, к делу по «крымским турбинам» Siemens привлекли в качестве третьего лица. Ранее фигурантами в деле были российская «дочка» немецкого концерна ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — «Силовым машинам») и дочерняя структура «Ростеха» «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ).
     

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #иск #siemens #крымские турбины
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