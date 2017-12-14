Суд отказал Siemens в возврате «крымских турбин»

Москва, 14 декабря. Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски концерна Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин в Крым.

Ранее представитель Siemens заявили о готовности вернуть 150 млн евро, полученные в рамках исполнения контракта с «Технопромэкспортом» о поставке турбин.

«Конечно, истцы понимают, что признание сделки недействительной означает возврат сторонами друг другу всего полученного при сделке. Мы с этим не спорим, это реальность российского законодательства», — заявил он в комментарии РИА Новости.

Напомним, к делу по «крымским турбинам» Siemens привлекли в качестве третьего лица. Ранее фигурантами в деле были российская «дочка» немецкого концерна ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% — «Силовым машинам») и дочерняя структура «Ростеха» «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ).

