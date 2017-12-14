Президент Литвы «очень надеется» на продление антироссийских санкций ЕС

Вильнюс, 14 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что поддерживает продление санкций ЕС в отношении России. Об этом она рассказала в эфире национального радио перед отъездом в Брюссель.

«Очень надеюсь, что санкции будут продлены», — цитирует литовского президента ТАСС.

Грибаускайте добавила, что, по ее мнению, Москва не выполняет обязательства, прописанные в минских соглашениях, а ситуация в Донбассе за последние три года совершенно не изменилась.

Литовский лидер также заявила, что ограничительные меры ЕС дают результат, при этом, по ее мнению, санкции являются примером не столько примером экономического и политического воздействия, сколько демонстрацией позиции ЕС, «оценкой союзом действий России на Украине».

Напомним, ранее стало известно, что самые серьезные потери из-за санкций ЕС в Европе понесла Германия. Каждый месяц из-за антироссийских санкций самая развитая экономика ЕС теряет около 618 миллионов евро.