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Россия
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Политика
Президент Литвы «очень надеется» на продление антироссийских санкций ЕС
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    Президент Литвы «очень надеется» на продление антироссийских санкций ЕС

    12:46  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:47  14 Декабря 2017
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    Президент Литвы «очень надеется» на продление антироссийских санкций ЕС

    Вильнюс, 14 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что поддерживает продление санкций ЕС в отношении России. Об этом она рассказала в эфире национального радио перед отъездом в Брюссель.

    «Очень надеюсь, что санкции будут продлены», — цитирует литовского президента ТАСС.

    Грибаускайте добавила, что, по ее мнению, Москва не выполняет обязательства, прописанные в минских соглашениях, а ситуация в Донбассе за последние три года совершенно не изменилась.

    Литовский лидер также заявила, что ограничительные меры ЕС дают результат, при этом, по ее мнению, санкции являются примером не столько примером экономического и политического воздействия, сколько демонстрацией позиции ЕС, «оценкой союзом действий России на Украине».  

    Напомним, ранее стало известно, что самые серьезные потери из-за санкций ЕС в Европе понесла Германия. Каждый месяц из-за антироссийских санкций самая развитая экономика ЕС теряет около 618 миллионов евро.

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #санкции #литва #грибаускайте #поддержка
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