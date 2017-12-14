Определен облик новой многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Хаски», сообщил начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов.

Новая субмарина станет настоящей головной болью для американских авианосных ударных групп, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Мы этот аванпроект представляем нашему генеральному заказчику. В данном случае главкому ВМФ. Двадцатого числа главком приезжает к нам, все эти данные технические ему представим», — сказал Власов в интервью РИА Новости.

Сообщается, что на церемонии спуска на воду подводной лодки «Князь Владимир» главком ВМФ Владимир Королев дал обещание, что научно-исследовательскую работу по проекту «Хаски» закончат уже в 2018 году. При этом строительство подлодки планируется заложить в госпрограмму вооружения на 2018-2025 годы. Несмотря на скудность данных о новой субмарине, стало известно, что она будет нести на своем борту новейшую гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».

«Циркон» — это новейшая разработка российских инженеров. В настоящее время ведутся бросковые испытания этой ракеты, а значит, можно говорить о том, что скоро она будет принята на вооружение. Кстати, она идет на смену противокорабельной ракете «Оникс», а «Ониксами» у нас оборудованы либо тяжелые крейсеры типа «Петр Великий», либо атомоходы проекта «Борей», — поясняет Леонков.

По словам эксперта, гиперзвук — это главное преимущество «Циркона». Дело в том, что ракета способна двигаться со скоростью до 8 чисел Маха (порядка 9800 километров в час — прим. ФАН). Такие показатели позволяют «Циркону» буквально прорывать оборону противника.

«Американцы как-то проводили испытания и ударили болванкой, разогнанной до 2 чисел Маха, по старому эсминцу. Так эта болванка чуть не сломала его пополам. Скоростные качества — это очень важный показатель, но понятное дело, что ракета на такой скорости будет двигаться не всю траекторию полета. Она будет включать режим гиперзвука на заключительном этапе, что позволит с вероятностью в 100% поражать цель», — продолжает военный аналитик.

К слову, главной целью для «Циркона» станут авианосцы, которые составляют ядро авианосных ударных групп. У капитанов кораблей прикрытия авианосцев даже есть задача, согласно которой в случае возникновения опасности, они должны пожертвовать своим судном для спасения важной цели.

«Понятное дело, что «Циркон» будет запускаться не в единичном экземпляре, а в связке с такими же ракетами. При этом он будет обладать «интеллектом», который позволит, сообщаясь с другими ракетами, выбирать наиболее приоритетную цель. Также отмечу, что на гиперзвуке проникающие способности ракеты значительно возрастают, но нельзя забывать и о боевой части. Скорее всего, она будет иметь последнюю модификацию, о которой нам пока не говорят», — говорит Алексей Леонков.

Стоит также отметить, что «Циркон» унаследует от своих предшественников возможность маневрирования по сложной траектории, что также сводит на нет оборону противника.

«Такой подход к цели позволит исключить поражение средствами ПВО и противоракетной защиты. Когда ракета летит на гиперзвуке — точно определить ее координаты и выработать алгоритм противодействия достаточно сложно, практически невозможно. Отраженный от «Циркона» сигнал должен вернуться на станцию, но если ракета двигается с большой скоростью, радару приходится сложно», — сообщает аналитик.

Однако обнаружение — это только половина задачи. Оборонительным системам кораблей противника необходимо также рассчитать правильную траекторию полета ракеты, чтобы хотя бы появилась возможность ее перехвата.

«Это должен быть очень мощный вычислитель, которого у американцев пока нет. Поэтому появление ракеты «Циркон» в российском арсенале делает задачу сбития такой ракеты невозможной. Так что вооруженная «Цирконами» подлодка «Хаски» сделает бесполезными авианосцы США. Она вообще множит многие корабли США на ноль. Но из-за высокой стоимости было бы глупо стрелять ими по эсминцам. Для этого, скорее всего, на «Хаски» поставят противокорабельный вариант «Калибра», который может работать как по надводным кораблям, так и по подводным лодкам», — заключил эксперт.

При этом военный аналитик сообщает, что, скорее всего, после принятия на вооружение ракеты «Циркон», в армии России появятся и противокорабельные комплексы, выполненные на других платформах. Например, это может быть береговой комплекс «Бастион-Ц», который позволит защищать порты и пункты материально-технического обеспечения ВМФ России.