Путин ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе

Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе.

«По поводу разногласий — они всегда есть. У нас такая живая атмосфера, и споры есть, и разногласия, пока мы не придем к единому решению», — рассказал глава государства журналистам.

Он добавил, что хотел бы, чтобы в его штаб вошли люди авторитетные и известные в стране, которые «искренне поддерживают ту политику, которая проводится в стране».