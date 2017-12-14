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Россия
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Россия
Путин ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе
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    Путин ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе

    12:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:30  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе

    Москва, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о разногласиях в своем предвыборном штабе.

    «По поводу разногласий — они всегда есть. У нас такая живая атмосфера, и споры есть, и разногласия, пока мы не придем к единому решению», — рассказал глава государства журналистам.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы в его штаб вошли люди авторитетные и известные в стране, которые «искренне поддерживают ту политику, которая проводится в стране».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #штаб #выборы-2018
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