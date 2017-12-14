Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Экономика
«Расстрахователи»: СМИ сообщили о новом виде банковских мошенников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Расстрахователи»: СМИ сообщили о новом виде банковских мошенников

    12:21  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  14 Декабря 2017
    35

    «Расстрахователи»: СМИ сообщили о новом виде банковских мошенников

    Москва, 14 декабря. На финансовом рынке появился новый вид мошенничества. О псевдоюристах, обещающих за плату вернуть страховку, уплаченную банку при оформлении кредита, сообщила газета «Коммерсантъ».

    Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов рассказал изданию, что  «расстрахователей» можно разделить на три типа. 

    Первые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, мошенники второго типа берутся за возврат страховки даже тогда, когда такая возможность не предусмотрена. А третьи под предлогом возврата страховки пытаются получить личные данные клиентов.

    Как отмечает «Коммерсантъ», подобные виды мошенников возникают практически в любых чувствительных для банковских клиентов громких темах, еще есть «раздолжнители» и «разблокировщики», обещающие исключение из черного списка отказников ЦБ и возврат средств с заблокированного счета.

    При этом глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил изданию, что ЦБ РФпока не получал жалоб на действия «расстрахователей», поскольку никто с ними не борется, так как доказать незаконность их действий достаточно сложно.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть