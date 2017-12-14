«Расстрахователи»: СМИ сообщили о новом виде банковских мошенников

Москва, 14 декабря. На финансовом рынке появился новый вид мошенничества. О псевдоюристах, обещающих за плату вернуть страховку, уплаченную банку при оформлении кредита, сообщила газета «Коммерсантъ».

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов рассказал изданию, что «расстрахователей» можно разделить на три типа.

Первые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, мошенники второго типа берутся за возврат страховки даже тогда, когда такая возможность не предусмотрена. А третьи под предлогом возврата страховки пытаются получить личные данные клиентов.

Как отмечает «Коммерсантъ», подобные виды мошенников возникают практически в любых чувствительных для банковских клиентов громких темах, еще есть «раздолжнители» и «разблокировщики», обещающие исключение из черного списка отказников ЦБ и возврат средств с заблокированного счета.

При этом глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил изданию, что ЦБ РФпока не получал жалоб на действия «расстрахователей», поскольку никто с ними не борется, так как доказать незаконность их действий достаточно сложно.

