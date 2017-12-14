Путин рассказал о беседе с главой ФСБ Бортниковым

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал историю про беседу с главой ФСБ Александром Бортниковым. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Расскажу историю, хоть, может, и не надо о ней говорить. Пригласил Бортникова по поводу одного конкретного человека, он мне рассказал о том, что «полгода назад провели следствие, передали все материалы в суд, все находятся в местах лишения свободы», — начал Путин.