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Путин рассказал о беседе с главой ФСБ Бортниковым
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    Путин рассказал о беседе с главой ФСБ Бортниковым

    12:48  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал о беседе с главой ФСБ Бортниковым

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал историю про беседу с главой ФСБ Александром Бортниковым. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции.  

    «Расскажу историю, хоть, может, и не надо о ней говорить. Пригласил Бортникова по поводу одного конкретного человека, он мне рассказал о том, что «полгода назад провели следствие, передали все материалы в суд, все находятся в местах лишения свободы», — начал Путин.

    «Но полгода назад набрали новых сотрудников, и все началось сначала», — посетовал президент РФ. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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