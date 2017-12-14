Путин: Россия должна быть устремлена в будущее

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на вопрос, какой хочет видеть Россию.

Первым журналистом, задавшим вопрос на 13-й большой пресс-конференции Путина, стала представительница радиостанции «Говорит Москва». Она поинтересовалась у президента, зачем он баллотируется на новый срок, а также, какой хочет видеть страну после окончания этого срока.