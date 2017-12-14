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Россия
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Путин: Россия должна быть устремлена в будущее
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    Путин: Россия должна быть устремлена в будущее

    12:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  14 Декабря 2017
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    Путин: Россия должна быть устремлена в будущее

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на вопрос, какой хочет видеть Россию.

    Первым журналистом, задавшим вопрос на 13-й большой пресс-конференции Путина, стала представительница радиостанции «Говорит Москва». Она поинтересовалась у президента, зачем он баллотируется на новый срок, а также, какой хочет видеть страну после окончания этого срока.

    «Она должна быть устремлена в будущее», — заявил президент.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #выборы-2018
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