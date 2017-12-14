Боевики ИГИЛ уничтожены в провинции Ирака Киркук

Киркук, 14 декабря. Правительственные войска Ирака провели операцию по зачистке «спящих» ячеек «Исламского государства»1 на севере страны.

Сирийский информационный портал «САНА» сообщил, что иракская армия продолжает уничтожать последние отряды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в северном и западном районах страны. Командующий военной операцией в регионе Киркук Фадель Омран сообщил, что правительственным войскам удалось ликвидировать двух террористов около автострады, соединяющей населенные пункты Аль-Хавиджа и Ад-Дибс.

Во время столкновения три боевика были захвачены армейцами. Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил во время пресс-конференции об окончательной победе над «Исламским государством» в стране, а также предстоящей поддержке соседней Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.