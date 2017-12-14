Путин указал «верный путь» сохранения экологии России



Москва, 14 декабря. Необходимо найти золотую середину между развитием инфраструктуры России и сохранением ее экологии, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

Во время пресс-конференции Путин отметил, что вопрос экологических проблем всегда актуален. Он отметил, что необходимо найти «золотую середину» между защитой экологии и развитием инфраструктуры, строительство которой чаще всего наносит вред окружающей среде.

Президент привел пример на вырубке лесов. Глава государства подчеркнул, что необходимо осуществлять компенсационные высадки деревьев, которые бы соответствовали объему срубленных лесов.

Он подчеркнул, что такой подход при решении этих и других экологических проблем станет «верным путем».