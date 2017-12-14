Путина пригласили на награждение победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее»

Москва, 14 декабря. Главу государства РФ Владимира Путина пригласили на награждение талантливых детей России, участников конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

Президента РФ Владимира Путина пригласили принять участие в награждении победителей конкурса сочинений. На всероссийский конкурс «Россия, устремленная в будущее» было подано свыше 2500 заявок, отобраны 115 лучших работ из 85 субъектов РФ. Российский лидер ответил, что постарается прийти на мероприятие.