Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин заявил, что в мире прослеживается тенденция к объединению людей
Общество
Путина пригласили на награждение победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путина пригласили на награждение победителей конкурса «Россия, устремленная в будущее»

    13:07  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  14 Декабря 2017
    136

    Путин

    Москва, 14 декабря. Главу государства РФ Владимира Путина пригласили на награждение талантливых детей России, участников конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». 

    Президента РФ Владимира Путина пригласили принять участие в награждении победителей конкурса сочинений. На всероссийский конкурс «Россия, устремленная в будущее» было подано свыше 2500 заявок, отобраны 115 лучших работ из 85 субъектов РФ. Российский лидер ответил, что постарается прийти на мероприятие. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #путин #россия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть