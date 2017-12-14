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Путин ответил на вопрос о контроле за Центробанком
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    Путин ответил на вопрос о контроле за Центробанком

    12:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:55  14 Декабря 2017
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    Путин ответил на вопрос о контроле за Центробанком

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему не в России не раскрывается информация о проверках со стороны правоохранительных и надзорных органов в отношении Центробанка.

    По словам российского лидера, Центробанк является независимой структурой, которая в своей основной деятельности неподконтрольна правительству и действует исключительно самостоятельно. 

    «Но что касается контроля за соблюдением законов в самом Центробанке, то этот контроль осуществляется и прокуратурой и другими органами, — отметил президент. — Не буду скрывать, что ко мне время от времени соответствующие материалы поступают, но они своего подтверждения до сих пор не нашли».

    Путин заверил, что «никаких правонарушений связанных с нарушением действующего закона в работе Центробанка в настоящее время не выявлено».

    Автор: Тимур Румянцев
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