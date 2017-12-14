Путин: Оппозиция в России не составляет конкуренции действующей власти

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в России нет конкурентоспособной оппозиции.

«Я думаю на тему того, что у нас политическая, как и экономическая, должна быть конкурентной, — отметил российский лидер. — Я буду стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле».

По словам главы государства, в России «деятельных и шумных» оппозицинеров нет, а те, что есть, «действительно не представляют конкуренции действующей власти».