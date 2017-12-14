Путин прокомментировал вопрос о проверках бизнеса в России

Москва, 14 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что надзорные органы ориентированы на проверки в рискоориентированных структурах. Будет введен реестр проверочных мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о проверках бизнеса, отметив, что система проверок будет оздоравливаться.

«Надзорные органы ориентированы на проверки на рискориентированные структуры. Большинство проверок идут через прокуратуру, количество внеплановых проверок не должно быть свыше 30% от плановых», — сказал президент.

Он отметил, что сейчас вводится реестр проверочных мероприятий. Внедрение общих принципов оздоровит систему проверок.