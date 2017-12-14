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Путин прокомментировал вопрос о проверках бизнеса в России
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    Путин прокомментировал вопрос о проверках бизнеса в России

    12:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  14 Декабря 2017
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    Путин

    Москва, 14 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что надзорные органы ориентированы на проверки в рискоориентированных структурах. Будет введен реестр проверочных мероприятий.

    Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос о проверках бизнеса, отметив, что система проверок будет оздоравливаться. 

    «Надзорные органы ориентированы на проверки на рискориентированные структуры. Большинство проверок идут через прокуратуру, количество внеплановых проверок не должно быть свыше 30% от плановых», — сказал президент.

    Он отметил, что сейчас вводится реестр проверочных мероприятий. Внедрение общих принципов оздоровит систему проверок. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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