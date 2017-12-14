Путин вспомнил анекдот, отвечая на вопрос о расходах РФ на армию

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал анекдот, дающий ответ на вопрос о расходах в оборонной сфере в России.

«У нас есть известная шутка, что те, кто не хотят кормить свою армию, то будут кормить чужую», — отметил российский лидер.

Далее он рассказал анекдот, после которого зал взорвался аплодисментами:

Бывший офицер поинтересовался у своего сына, не видел ли он его кортика, но что получает ответ: «Пап, не ругайся — я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы». Посмотрев на часы, отец сказал, что они хорошие, но сказал сыну: «А если завтра придут к нам бандиты или грабители — меня, маму и сестру убьют, а ты выйдешь к ним и скажешь: московское время — 12 часов 30 минут».