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Общество
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Россия
Путин вспомнил анекдот, отвечая на вопрос о расходах РФ на армию
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    Путин вспомнил анекдот, отвечая на вопрос о расходах РФ на армию

    13:08  14 Декабря 2017  /обновлено: 14:05  14 Декабря 2017
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    Путин при помощи анекдота объяснил расходы РФ на оборону

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин на большой пресс-конференции рассказал анекдот, дающий ответ на вопрос о расходах в оборонной сфере в России.

    «У нас есть известная шутка, что те, кто не хотят кормить свою армию, то будут кормить чужую», — отметил российский лидер. 

    Далее он рассказал анекдот, после которого зал взорвался аплодисментами:

    Бывший офицер поинтересовался у своего сына, не видел ли он его кортика, но что получает ответ: «Пап, не ругайся — я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы». Посмотрев на часы, отец сказал, что они хорошие, но сказал сыну: «А если завтра придут к нам бандиты или грабители — меня, маму и сестру убьют, а ты выйдешь к ним и скажешь: московское время — 12 часов 30 минут».

    Автор: Тимур Румянцев
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