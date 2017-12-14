Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Обвиняемая в поборах директор оренбургской школы забрала заявление об увольнении
Политика
Путин назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта

    13:25  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:33  14 Декабря 2017
    162

    Путин назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал ошибкой назначение информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в систему российского спорта.

    «Да, это ошибка тех людей и структур, которые просто его туда (в российский спорт — ред.) привели»,  — отметил российский лидер

    Осенью 2015 года WADA обвинило Родченкова в намеренном уничтожении больше тысячи допинг-проб. После этого работа московской лаборатории была остановлена, а Родченков был отстранен от должности. Сейчас он скрывается от суда и следствия в США. 

    Напомним, что российские правоохранительные органы возбудили против него дело по факту злоупотребления полномочиями: экс-глава лаборатории покупал в США медицинские препараты и предлагал их своим клиентам в качестве допинга, обещая скрыть этот факт в допинг-пробах.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть