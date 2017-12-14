Путин назвал ошибкой назначение Родченкова в систему российского спорта

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал ошибкой назначение информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в систему российского спорта.

«Да, это ошибка тех людей и структур, которые просто его туда (в российский спорт — ред.) привели», — отметил российский лидер

Осенью 2015 года WADA обвинило Родченкова в намеренном уничтожении больше тысячи допинг-проб. После этого работа московской лаборатории была остановлена, а Родченков был отстранен от должности. Сейчас он скрывается от суда и следствия в США.

Напомним, что российские правоохранительные органы возбудили против него дело по факту злоупотребления полномочиями: экс-глава лаборатории покупал в США медицинские препараты и предлагал их своим клиентам в качестве допинга, обещая скрыть этот факт в допинг-пробах.