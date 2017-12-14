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Экономика
Путин призвал прекратить «плач Ярославны» по поводу майских указов
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    Путин призвал прекратить «плач Ярославны» по поводу майских указов

    13:07  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:08  14 Декабря 2017
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    Путин призвал прекратить «плач Ярославны» по поводу майских указов

    Москва, 14 декабря. В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время выполнены практически все цели, которые были поставлены так называемыми «майскими указами», что оказало существенное позитивное влияние на бюджетную сферу и экономику России.

    Путин призвал прекратить «плач Ярославны» по поводу майских указов

    «Как вы сами оцениваете выполнение майских указов?», — спросили у президента в ходе пресс-конференции.

    Путин напомнил, что сразу же после того, как были опубликованы майские указы, «начался «плач Ярославны» по поводу того, что они неисполнимы и это будет слишком большая нагрузка на бюджет».

    «Отчасти это правда, — отметил президент. — Однако экономика сегодня все больше опирается на внутренний спрос. Оживает внутренний спрос, внутренняя торговля выросла уже на 3% и соответственно выросли показатели по реальным доходам».

    «Я считаю, что мы сделали правильно, — подчеркнул Путин. — Что с ними происходит в настоящее время: 93–94% поставленных целей исполнено, это касается в том числе и уровня заработных плат, а в 2018 году все будет доведено до логического завершения».

    Автор: Валентин Меликов
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