Путин призвал прекратить «плач Ярославны» по поводу майских указов

Москва, 14 декабря. В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время выполнены практически все цели, которые были поставлены так называемыми «майскими указами», что оказало существенное позитивное влияние на бюджетную сферу и экономику России.

«Как вы сами оцениваете выполнение майских указов?», — спросили у президента в ходе пресс-конференции.

Путин напомнил, что сразу же после того, как были опубликованы майские указы, «начался «плач Ярославны» по поводу того, что они неисполнимы и это будет слишком большая нагрузка на бюджет».

«Отчасти это правда, — отметил президент. — Однако экономика сегодня все больше опирается на внутренний спрос. Оживает внутренний спрос, внутренняя торговля выросла уже на 3% и соответственно выросли показатели по реальным доходам».