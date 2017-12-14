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Путин назвал «очевидным фактом» рост экономики России
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    Путин назвал «очевидным фактом» рост экономики России

    12:36  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:39  14 Декабря 2017
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    Путин

    Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал вопрос об экономическом росте, отметив, что «это очевидный факт». 

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что экономика страны «растет, это очевидный факт». Он отметил рост ВВП на уровне 1,6%.  

    «Хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. Растет экспорт, он приобрел масштабный характер — Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерновых», — сказал президент. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия
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