Путин назвал «очевидным фактом» рост экономики России
Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал вопрос об экономическом росте, отметив, что «это очевидный факт».
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что экономика страны «растет, это очевидный факт». Он отметил рост ВВП на уровне 1,6%.
«Хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. Растет экспорт, он приобрел масштабный характер — Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерновых», — сказал президент.