Путин назвал «очевидным фактом» рост экономики России

Москва, 14 декабря. Глава государства Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал вопрос об экономическом росте, отметив, что «это очевидный факт».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что экономика страны «растет, это очевидный факт». Он отметил рост ВВП на уровне 1,6%.