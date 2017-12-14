Бывший боец MMA из Омска убил человека ради автомобиля Lexus

Омск, 14 декабря. Бывший сотрудник омского ОМОНа и боец без правил Серик Батталов был приговорен сегодня к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство мужчины из Омска, с которым тот встретился под предлогом покупки автомобиля Lexus. В последнем слове на суде обвиняемый возложил всю вину за убийство на своего сообщника, который покончил с собой в день задержания.

Расправа произошла в марте 2017 года — попросив 41-летнего продавца автомобиля Lexus в Омске устроить перед продажей тест-драйв Батталов и его сообщник Еланцев заманили его в уединенное место, где избили и бросили на заднее сиденье автомобиля. После, вывезя жертву на машине из города, убийцы буксировочным тросом задушили пришедшего в сознание мужчину, вывезли в лес, где сожгли труп и закопали, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Прибыль преступников после продажи автомобиля составила около 2,1 млн рублей. После заявления жены убитого полиция достаточно быстро нашла преступников — купившая у них автомобиль женщина спокойна разъезжала на Lexus по Омску.

На суде Батталов заявил, что его сообщник был сумасшедшим, за день до убийства пытался покончить с собой, а сам Батталов в момент убийства «пребывал в ступоре».