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Бывший боец MMA из Омска убил человека ради автомобиля Lexus
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    Бывший боец MMA из Омска убил человека ради автомобиля Lexus

    15:40  14 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  14 Декабря 2017
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    Бывший боец MMA из Омска убил человека ради автомобиля Lexus

    Омск, 14 декабря. Бывший сотрудник омского ОМОНа и боец без правил Серик Батталов был приговорен сегодня к 22 годам колонии строгого режима за жестокое убийство мужчины из Омска, с которым тот встретился под предлогом покупки автомобиля Lexus. В последнем слове на суде обвиняемый возложил всю вину за убийство на своего сообщника, который покончил с собой в день задержания.

    Расправа произошла в марте 2017 года — попросив 41-летнего продавца автомобиля Lexus в Омске устроить перед продажей тест-драйв Батталов и его сообщник Еланцев заманили его в уединенное место, где избили и бросили на заднее сиденье автомобиля. После, вывезя жертву на машине из города, убийцы буксировочным тросом задушили пришедшего в сознание мужчину, вывезли в лес, где сожгли труп и закопали, сообщает телеканал «Подмосковье 360°»

    Бывший боец MMA из Омска убил человека ради автомобиля Lexus

    Прибыль преступников после продажи автомобиля составила около 2,1 млн рублей. После заявления жены убитого полиция достаточно быстро нашла преступников — купившая у них автомобиль женщина спокойна разъезжала на Lexus по Омску.

    На суде Батталов заявил, что его сообщник был сумасшедшим, за день до убийства пытался покончить с собой, а сам Батталов в момент убийства «пребывал в ступоре».

    Автор: Валентин Меликов
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