В МИД не комментируют возможность усиления российской группировки в Сирии

Москва, 14 декабря. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отказался комментировать, может ли Россия вновь усилить группировку в Сирии случае активизации там террористов.

«Это вопрос к верховному главнокомандующему. Я не командую группировкой и сказать не могу», — заявил российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, как сообщало «URA.RU», 11 декабря российский лидер Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.