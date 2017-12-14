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Россия
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В МИД не комментируют возможность усиления российской группировки в Сирии
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    В МИД не комментируют возможность усиления российской группировки в Сирии

    12:12  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:12  14 Декабря 2017
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    В МИД не комментируют возможность усиления российской группировки в Сирии

    Москва, 14 декабря. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов отказался комментировать, может ли Россия вновь усилить группировку в Сирии случае активизации там террористов.

    «Это вопрос к верховному главнокомандующему. Я не командую группировкой и сказать не могу», — заявил российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Напомним, как сообщало «URA.RU», 11 декабря российский лидер Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1 и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории Сирии.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сирия #мид рф #вывод войск
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