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Общество
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Россия
Путин рассказал об изменении ключевой ставки Центробанка
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    Путин рассказал об изменении ключевой ставки Центробанка

    13:46  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал об изменении ключевой ставки Центробанка

    Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в 2017 году Центральный банк России пять раз снижал ключевую ставку, когда в прошлом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — с 11 до 10%.

    Глава государства отметил, что в настоящее время ключевая ставка составляет 8,25% годовых.

    По словам Путина, Центробанк показал и цели дальнейшей деятельности: к 2020 году ключевая ставка, как ожидается, будет составлять 6-7%.

    Путин подчеркнул, что процесс снижения ключевой ставки должен идти плавно. 

    Автор: Тимур Румянцев
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