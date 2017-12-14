Путин рассказал об изменении ключевой ставки Центробанка

Москва, 14 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в 2017 году Центральный банк России пять раз снижал ключевую ставку, когда в прошлом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — с 11 до 10%.

Глава государства отметил, что в настоящее время ключевая ставка составляет 8,25% годовых.

По словам Путина, Центробанк показал и цели дальнейшей деятельности: к 2020 году ключевая ставка, как ожидается, будет составлять 6-7%.

Путин подчеркнул, что процесс снижения ключевой ставки должен идти плавно.