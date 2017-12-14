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Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства в России
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    Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства в России

    12:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:26  14 Декабря 2017
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    Путин

    Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о положительных тенденциях в России, отметив рост ВВП на 75%, промышленного производства — на 70%. 

    Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в России прослеживаются положительные тенденции в экономике — рост ВВП, промышленного производства. Также есть успехи в медицине — сократилась младенческая и материнская смертность. 

    «Реальная зарплата с начала 2000-х годов выросла в 3,5 раза, ВВП — на 75%",  — сказал президент в ходе большой пресс-конференции. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #экономика #ввп
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