Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства в России
Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о положительных тенденциях в России, отметив рост ВВП на 75%, промышленного производства — на 70%.
Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в России прослеживаются положительные тенденции в экономике — рост ВВП, промышленного производства. Также есть успехи в медицине — сократилась младенческая и материнская смертность.
«Реальная зарплата с начала 2000-х годов выросла в 3,5 раза, ВВП — на 75%", — сказал президент в ходе большой пресс-конференции.