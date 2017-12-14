Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства в России

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал о положительных тенденциях в России, отметив рост ВВП на 75%, промышленного производства — на 70%.

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в России прослеживаются положительные тенденции в экономике — рост ВВП, промышленного производства. Также есть успехи в медицине — сократилась младенческая и материнская смертность.