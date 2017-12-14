Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Россия
Путин: В России нет остроты в сфере национального вопроса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: В России нет остроты в сфере национального вопроса

    12:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:33  14 Декабря 2017
    169

    Путин: В России нас нет остроты в сфере национального вопроса

    Москва, 14 декабря. В России нет остроты в сфере национального вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Центре международной торговли в Москве.

    «Я считаю, что у нас нет остроты в сфере национального вопроса. Вопрос направлен только на одно — на создание всем детям равных стартовых условий, где бы они ни проживали (на территории РФ)», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

    В качестве примера он привел Татарстан. «Татары ведь проживают не только в Татарстане — половина проживает в других регионах», — отметил президент.

    Он подчеркнул необходимость обеспечить людям возможности в сфере изучения национального языка — не только татарского, но марийского, чеченского и других.

    «Это наша гордость и наше богатство, — сказал Путин. — Никаких государтственных планов по укрупнению и сливанию нет и быть не может».

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #язык
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть