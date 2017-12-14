Путин: В России нет остроты в сфере национального вопроса

Москва, 14 декабря. В России нет остроты в сфере национального вопроса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит в Центре международной торговли в Москве.

«Я считаю, что у нас нет остроты в сфере национального вопроса. Вопрос направлен только на одно — на создание всем детям равных стартовых условий, где бы они ни проживали (на территории РФ)», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

В качестве примера он привел Татарстан. «Татары ведь проживают не только в Татарстане — половина проживает в других регионах», — отметил президент.

Он подчеркнул необходимость обеспечить людям возможности в сфере изучения национального языка — не только татарского, но марийского, чеченского и других.