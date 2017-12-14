Симоньян рассказала, о чем хочет спросить Владимира Путина

Москва, 14 декабря. Стало известно, о чем собирается спросить президента РФ Владимира Путина главный редактор телеканала RT.

Вопросы Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.. «Хотим спросить у Путина 1) про Трампа — есть ли еще шанс договориться, можно ли с ним вообще договариваться и не проще ли было бы с Хиллари 2) про фермера, которому светит 4 года за покупку трекера для коровы. В курсе ли Путин, что об этом думает и зачем это надо», — написала она.

Ранее телеканал RT сообщил об уголовном преследовании многодетного фермера из Курганской области, которому он подвергся из-за покупки шпионского устройства для слежки за коровой.

В этом году на традиционную большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное количество журналистов. Ожидается, что он ответит на вопросы о внутренней и внешней политике РФ, а также затронет тему выборов президента РФ в 2018 году.