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Россия
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Общество
Симоньян рассказала, о чем хочет спросить Владимира Путина
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    Симоньян рассказала, о чем хочет спросить Владимира Путина

    12:03  14 Декабря 2017
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    Симоньян рассказала, о чем хочет спросить Владимира Путина

    Москва, 14 декабря. Стало известно, о чем собирается спросить президента РФ Владимира Путина главный редактор телеканала RT. 

    Вопросы Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале.. «Хотим спросить у Путина 1) про Трампа — есть ли еще шанс договориться, можно ли с ним вообще договариваться и не проще ли было бы с Хиллари 2) про фермера, которому светит 4 года за покупку трекера для коровы. В курсе ли Путин, что об этом думает и зачем это надо», — написала она. 

    Ранее телеканал RT сообщил об уголовном преследовании многодетного фермера из Курганской области, которому он подвергся из-за покупки шпионского устройства для слежки за коровой.  

    В этом году на традиционную большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное количество журналистов. Ожидается, что он ответит на вопросы о внутренней и внешней политике РФ, а также затронет тему выборов президента РФ в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #rt #пресс-конференция #симоньян
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