Российский журналист рассказал, чем его поражает Путин
Заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале восхитился пресс-конференцией президента России Владимира Путина.
Долгополов, в частности, отметил, что президент поражает его своим умением отвечать на вопросы.
«Для меня пресс-конференции президента — это мастер-классы. Они учат нас, журналистов, как отвечать на хорошо поставленные и на дурно поставленные вопросы. Наша задача — учиться задавать вопросы. Не все журналисты освоили это очень сложное искусство. Я всегда поражаюсь, как очень умело, грамотно и всегда тактично, очень вежливо он [Владимир Путин] отвечает даже на такие вопросы», — сказал Долгополов.
Это мнение поддержал обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин.
Напомним, пресс-конференция главы государства началась в 12.00. Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина ведут Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». Также мероприятие транслируется радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».