Российский журналист рассказал, чем его поражает Путин

Заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале восхитился пресс-конференцией президента России Владимира Путина.

Долгополов, в частности, отметил, что президент поражает его своим умением отвечать на вопросы.

«Для меня пресс-конференции президента — это мастер-классы. Они учат нас, журналистов, как отвечать на хорошо поставленные и на дурно поставленные вопросы. Наша задача — учиться задавать вопросы. Не все журналисты освоили это очень сложное искусство. Я всегда поражаюсь, как очень умело, грамотно и всегда тактично, очень вежливо он [Владимир Путин] отвечает даже на такие вопросы», — сказал Долгополов.