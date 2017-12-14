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Российский журналист рассказал, чем его поражает Путин
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    Российский журналист рассказал, чем его поражает Путин

    12:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  14 Декабря 2017
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    Журналист восхитился пресс-конференцией Путина в эфире российского ТВ

    Заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале восхитился пресс-конференцией президента России Владимира Путина.

    Долгополов, в частности, отметил, что президент поражает его своим умением отвечать на вопросы.

    «Для меня пресс-конференции президента — это мастер-классы. Они учат нас, журналистов, как отвечать на хорошо поставленные и на дурно поставленные вопросы. Наша задача — учиться задавать вопросы. Не все журналисты освоили это очень сложное искусство. Я всегда поражаюсь, как очень умело, грамотно и всегда тактично, очень вежливо он [Владимир Путин] отвечает даже на такие вопросы», — сказал Долгополов.

    Это мнение поддержал обозреватель издательского дома «Коммерсант» Максим Юсин.

    Напомним, пресс-конференция главы государства началась в 12.00. Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина ведут Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». Также мероприятие транслируется радиостанциями «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #пресс-конференция путина #политика
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