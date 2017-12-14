Путин рассказал о рекордно низкой инфляции в экономике России

Москва, 14 декабря. В настоящее время в экономике наблюдается рекордно низкая инфляция за всю историю существования России, отметил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу экономического развития России, президент отметил, что в настоящее время экономика России демонстрирует признаки роста и выхода из кризиса после шоков 2014 и 2015 года.