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Путин рассказал о рекордно низкой инфляции в экономике России
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    Путин рассказал о рекордно низкой инфляции в экономике России

    12:52  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  14 Декабря 2017
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    Путин рассказал о рекордно низкой инфляции в экономике России

    Москва, 14 декабря. В настоящее время в экономике наблюдается рекордно низкая инфляция за всю историю существования России, отметил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

    Отвечая на вопросы журналистов по поводу экономического развития России, президент отметил, что в настоящее время экономика России демонстрирует признаки роста и выхода из кризиса после шоков 2014 и 2015 года.

    «У нас инфляция рекордно низкая за всю историю новейшей России — 2,5%, — отметил президент. — Дефицит бюджета также низкий — 2,2%. Я думаю, что он, на самом деле, будет меньше. Минфин зажимает эти цифры, не показывает, что можно денег потратить. Может и правильно делает».

    Автор: Валентин Меликов
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