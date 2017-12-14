Путин развенчал миф о «ручном управлении» в России

Москва, 14 декабря. В ходе своей большой пресс-конференции президент Владимир Путин развенчал существующий в России миф о «ручном управлении» — считается, что обращение к первым лицам государства позволяет людям решить многочисленные проблемы, в том числе и личные. Путин отметил, что так называемое «прямое управление» является «продолжением системной работы».

На пресс-конференции журналистка из Калининграда спросила у президента: почему большое количество людей считают, что решить проблемы можно лишь обратившись к президенту?

«Миф о ручном управлении сильно преувеличен, — отметил президент Путин. — Говорю это вам как человек, возглавлявший правительство».

Путин объяснил, что в России через правительство проходит огромный объем работы и зачастую члены кабмина не успевают уследить за тем, что происходит в регионах.