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Путин развенчал миф о «ручном управлении» в России
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    Путин развенчал миф о «ручном управлении» в России

    12:44  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  14 Декабря 2017
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    Путин развенчал миф о «ручном управлении» в России

    Москва, 14 декабря. В ходе своей большой пресс-конференции президент Владимир Путин развенчал существующий в России миф о «ручном управлении» — считается, что обращение к первым лицам государства позволяет людям решить многочисленные проблемы, в том числе и личные. Путин отметил, что так называемое «прямое управление» является «продолжением системной работы».

    На пресс-конференции журналистка из Калининграда спросила у президента: почему большое количество людей считают, что решить проблемы можно лишь обратившись к президенту?

    «Миф о ручном управлении сильно преувеличен, — отметил президент Путин. — Говорю это вам как человек, возглавлявший правительство».

    Путин объяснил, что в России через правительство проходит огромный объем работы и зачастую члены кабмина не успевают уследить за тем, что происходит в регионах.

    «Для этого мы и проводим такие мероприятия и прямые линии. Это обратная связь, — объяснил президент. — Ручное управление призвано систематизировать эту работу. Это продолжение системной работы».

    Путин развенчал миф о «ручном управлении» в России

    Автор: Валентин Меликов
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