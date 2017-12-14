Сирия: в Россию возвращается специальная техника международного противоминного центра

Москва, 14 декабря. В Россию из Сирии морем отправлена специальная техника, оборудование и снаряжение отряда международного противоминного центра ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противоминные машины, бронетранспортеры БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», специальная инженерная техника и робототехнические комплексы «Уран-6» были загружены в пункте материально-технического обеспечения ВМФ», - приводит РИА Новости комментарий представителей департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В министерстве обороны отметили, что офицеры и солдаты Международного противоминного центра уже вернулись в Россию. Они прибыли в пункт постоянной дислокации в Нахабино во вторник. Во встрече личного состава Центра, доставленного из САР самолетами военно-транспортной авиации, приняли участие руководители Минобороны РФ и инженерных войск, а также представители общественно-патриотических организаций и члены семей военнослужащих.

Напомним, 11 декабря российский лидер Владимир Путин посетил военную авиабазу в Хмеймиме, где объявил о полном разгроме запрещенной в России террористической группировки ИГ1 и заявил, что начинается вывод российского контингента с территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.