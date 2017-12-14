Британский хирург оставлял автографы на донорских органах пациентов

Лондон, 14 декабря. Многоуважаемый британский хирург Саймон Брэмхолл рискует потерять свою работу из-за автографа, обнаруженного на печени одного из его пациентов.

По информации «Ридуса», бирмингемский суд отстранил врача от работы и лишил его возможности заниматься врачебной деятельностью.

«Саймон Брамхолл использовал устройство, называемое коагулятором аргонового луча, чтобы написать буквы «SB» на органах во время операций. Прибор обычно используется для прижигания мелких кровеносных сосудов», — сообщает «Ридус» со ссылкой на британское издание The Times.

Брамхолл проработал около десяти лет в больнице королевы Елизаветы, он провел тысячу успешных операций и считался одним из лучших врачей Бирмингема, сообщает «Свободная пресса».

В ходе заседания 53-летний хирург признал себя виновным в причинении вреда двум пациентам во время операций по пересадке органов в 2013 году.

Однако сторона обвинения не исключает, что британец занимался этим гораздо чаще.