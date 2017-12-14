США выделят 500 миллионов долларов на финансирование группировок в Сирии в 2018 году

Вашингтон, 14 декабря. Правительство США намерено потратить полмиллиарда долларов на обучение и вооружение сирийских группировок.

Сирийские источники опубликовали в Сети документ, указывающий на то, что в следующем году Вашингтон планирует потратить на финансирование вооруженных группировок в Сирии порядка полумиллиарда долларов. Деньги пойдут на тренировку и вооружение формирований.

Источник отмечает, что, скорее всего речь идет о курдских формированиях «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), однако не исключает, что Соединенные Штаты продолжат вооружать и более радикально-настроенные формирования.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал главе Турции прекратить поставки вооружения курдским формированиям, однако партии оружия продолжают поступать из Штатов в Хасаку и Африн.