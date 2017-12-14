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США выделят 500 миллионов долларов на финансирование группировок в Сирии в 2018 году
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    США выделят 500 миллионов долларов на финансирование группировок в Сирии в 2018 году

    12:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:13  14 Декабря 2017
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    США выделят 500 миллионов долларов на финансирование группировок в Сирии в 2018 году

    Вашингтон, 14 декабря. Правительство США намерено потратить полмиллиарда долларов на обучение и вооружение сирийских группировок.

    Сирийские источники опубликовали в Сети документ, указывающий на то, что в следующем году Вашингтон планирует потратить на финансирование вооруженных группировок в Сирии порядка полумиллиарда долларов. Деньги пойдут на тренировку и вооружение формирований.

    Источник отмечает, что, скорее всего речь идет о курдских формированиях «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), однако не исключает, что Соединенные Штаты продолжат вооружать и более радикально-настроенные формирования.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал главе Турции прекратить поставки вооружения курдским формированиям, однако партии оружия продолжают поступать из Штатов в Хасаку и Африн.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #курды #финансирование
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