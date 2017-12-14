Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Политика
В Совфеде напомнили Хантсману о Косово после слов об «украинском Крыме»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Совфеде напомнили Хантсману о Косово после слов об «украинском Крыме»

    12:41  14 Декабря 2017
    70

    Сенатор Морозов в ответ о принадлежности Крыма напомнил послу США о Косово

    Посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что Крым является частью Украины. На вопрос о принадлежности полуострова американский дипломат ответил в видеоролике, который опубликован в Twitter посольства США в РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина», — сказал Хантсман.

    Американский дипломат подчеркнул, что для улучшения российско-американских отношений возвращение российского полуострова в состав Украины совершенно необходимо.

    Ответ сенатора

    Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление посла США Джона Хантсмана, напомнив о прецеденте Косово.

    «Заподозрить американского посла в том, что он не знает истории, невозможно. Хантсман прекрасно знает историю Крыма, хорошо знает, сколько лет Крым был российским и сколько времени он был украинским в силу известных нам причин. Поэтому это вопрос не географии или исторического образования, это вопрос политической пропаганды. Сегодняшняя ситуация с точки зрения американцев — глобальная геополитическая история, когда по правилам, по которым они играют в мире, начинают играть другие. Если считается, что на основе мифического волеизъявления можно иметь суверенное Косово, то почему на фоне реального волеизъявления нельзя вернуть Крым в Российскую Федерацию? Нежелание признавать наличие двойных стандартов порождает раздвоение разума. В угоду политической конъектуры они трактуют историю так, как им выгодно» — пояснил Олег Морозов.

    Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96.77%.

    Сенатор Морозов в ответ о принадлежности Крыма напомнил послу США о Косово

    Как ранее сообщала «Газета.ru», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма не подлежит какому-либо обсуждению.

    «Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — заявил Песков, комментируя заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #крым
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть