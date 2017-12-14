В Совфеде напомнили Хантсману о Косово после слов об «украинском Крыме»

Посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что Крым является частью Украины. На вопрос о принадлежности полуострова американский дипломат ответил в видеоролике, который опубликован в Twitter посольства США в РФ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина», — сказал Хантсман.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Американский дипломат подчеркнул, что для улучшения российско-американских отношений возвращение российского полуострова в состав Украины совершенно необходимо.

Ответ сенатора

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН заявление посла США Джона Хантсмана, напомнив о прецеденте Косово.

«Заподозрить американского посла в том, что он не знает истории, невозможно. Хантсман прекрасно знает историю Крыма, хорошо знает, сколько лет Крым был российским и сколько времени он был украинским в силу известных нам причин. Поэтому это вопрос не географии или исторического образования, это вопрос политической пропаганды. Сегодняшняя ситуация с точки зрения американцев — глобальная геополитическая история, когда по правилам, по которым они играют в мире, начинают играть другие. Если считается, что на основе мифического волеизъявления можно иметь суверенное Косово, то почему на фоне реального волеизъявления нельзя вернуть Крым в Российскую Федерацию? Нежелание признавать наличие двойных стандартов порождает раздвоение разума. В угоду политической конъектуры они трактуют историю так, как им выгодно» — пояснил Олег Морозов.

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. За вхождение в состав России проголосовали 96.77%.

Как ранее сообщала «Газета.ru», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма не подлежит какому-либо обсуждению.