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Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке
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    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    12:30  14 Декабря 2017
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    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    Сирия, 14 декабря. САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ1 взорвалась в Ракке, в Дамаске уничтожен «джихад-мобиль». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили теракт в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа,  при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

    «Исламское государство»1: атакует SDF в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

    Курды: потеряли нескольких бойцов в Дейр-эз-Зоре, пострадали при взрыве мины ИГ в Ракке.

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    На окраине сирийской столицы в рамках спецоперации по предотвращению атаки смертника «Исламского государства» солдаты Сирийской арабской армии (САА) взорвали «джихад-мобиль». По данным местного источника в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), в результате произошедшего был нейтрализован террорист-смертник, находившийся в заминированной машине. Никто из мирных жителей Дамаска не пострадал. Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщает также, что в районе Дамаска Аль-Тадамон отмечаются бои между сирийской армией и радикальными исламистскими формированиями. Ранее боевики открыли огонь по столице Сирии.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях продолжаются столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами ИГ. Военный Twitter-канал (@Poop24878239) пишет, что радикальные исламисты уничтожили автомобиль и убили нескольких ополченцев SDF в районе деревни Абу Хамам. Напомним, разрозненные отряды «Исламского государства» бежали от натиска правительственных войск Сирии и ВКС РФ на территории, подконтрольные «демократической армии». Еще один местный источник пишет в Twitter (@VivaRevolt), что боестолкновения между бойцами SDF и террористами ИГИЛ1 зафиксированы также в районе населенного пункта Абу Хабдар.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных группировок в районе между поселениями Замрин и Ум аль-Усаж, передает Smart News Agency.

    Ранее сообщалось, что боевики вооруженных антиправительственных формирований вновь нарушили установленное в провинции Даръа перемирие и открыли минометный огонь по административному центру региона. Под обстрелом оказалась кольцевая дорога в центре города. В результате взрывов несколько мирных жителей получи ранения. В качестве ответной реакции армия САР нанесла артиллерийский удар по опорным пунктам боевиков, уничтожив пусковые установки.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    Новый взрыв мины, заложенной при отступлении террористами ИГИЛ, произошел в административном центре провинции Ракка. Telegram-канал (@NRVR11) передает, что самодельное взрывное устройство сдетонировало недалеко от здания Национальной больницы. В результате происшествия пострадало несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, бойцы курдских отрядов при поддержке сил международной коалиции во главе с США ведут работы по разминированию города, тем не менее, взрывы мин террористов в объявленных безопасными районах города фиксируются ежедневно. Мирные жители Ракки, не ожидая помощи от SDF и их партнеров, начало самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла.

    Провинция Хама

    Сирия новости 14 декабря 12.30: САА при поддержке ВКС РФ противостоит «Ан-Нусре» в Хаме, еще одна мина ИГ взорвалась в Ракке

    Ожесточенные бои между армией САР и боевиками исламистских группировок, входящих в коалицию «Тахрир аш-Шам», продолжаются на границе между провинциями Хама и Идлиб. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ан-Нусры» отмечаются в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Также местный источник в Telegram (@NRVR11) пишет, что наступление САА поддерживают ВКС РФ. Напомним, правительственные войска движутся в направлении стратегического населенного пункта Абу Дали. Местные источники сообщают, что российская авиация наносит удары по зонам дислокации исламистов недалеко от города, расчищая путь армии Башара Асада.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #саа #ракка #даръа #тахрир аш-шам #абу дали #дерй-эз-зор
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