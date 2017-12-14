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Экипаж МСК после 139 суток на орбите вернулся на Землю
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    Экипаж МСК после 139 суток на орбите вернулся на Землю

    11:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:00  14 Декабря 2017
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    Экипаж МСК после 139 суток на орбите вернулся на Землю

    Москва, 14 декабря. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-05» в Казахстане. О приземлении экипажа, сообщил Центр управления полетами. 

    В ЦУП уточнили, что на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи.

    На станции экипаж провел 139 суток. Сейчас на орбите продолжают работать космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #мкс #союз #цуп #капсула
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