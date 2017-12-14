Экипаж МСК после 139 суток на орбите вернулся на Землю

Москва, 14 декабря. Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-05» в Казахстане. О приземлении экипажа, сообщил Центр управления полетами.

В ЦУП уточнили, что на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт НАСА Рэндольф Брезник и астронавт итальянского космического агентства Паоло Несполи.

На станции экипаж провел 139 суток. Сейчас на орбите продолжают работать космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

