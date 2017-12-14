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Ученые не нашли связи между погодой и болью в костях
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    Ученые не нашли связи между погодой и болью в костях

    11:56  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:56  14 Декабря 2017
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    Ученые не нашли связи между погодой и болью в костях

    Москва, 14 декабря. Исследование около 1,5 миллионов обращений пожилых людей к врачам показало, что связи между дождливой погодой и болью в костях или суставах не существует.

    Ученые проанализировали обращения за медицинской помощью американцев в возрасте от 65 лет, сопоставив эту информацию с данными по количеству осадков, выпадавших в исследуемый период, передает «Ридус». 

    Выяснилось, что жалобы связанные с болью в суставах и костях в дождливые дни составляли 6,35% от общего числа, а в дни с хорошей погодой — 6,39%, то есть примерно одинаково.

    «Больные суставы и кости не могут быть достоверными «синоптиками» погоды», - подытожил ведущий автор исследования Анупам Йена.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #погода #здоровье #исследование
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