Ученые не нашли связи между погодой и болью в костях

Москва, 14 декабря. Исследование около 1,5 миллионов обращений пожилых людей к врачам показало, что связи между дождливой погодой и болью в костях или суставах не существует.

Ученые проанализировали обращения за медицинской помощью американцев в возрасте от 65 лет, сопоставив эту информацию с данными по количеству осадков, выпадавших в исследуемый период, передает «Ридус».

Выяснилось, что жалобы связанные с болью в суставах и костях в дождливые дни составляли 6,35% от общего числа, а в дни с хорошей погодой — 6,39%, то есть примерно одинаково.