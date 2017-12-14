Пресс-конференция Путина: рекорды и неожиданности

Все меньше времени остается до одного из важнейших медийных событий 2017 года — большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие уже бьет рекорд по количеству приглашенных журналистов (Владимир Путин общается с представителями СМИ в таком формате с 2001 года). В этом году на пресс-конференцию аккредитовано 1640 представителей СМИ — российских (столичных и региональных) и зарубежных.

Пресс-конференция проходит на фоне двух важных политических событий — Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и о своем решении принять участие в выборах-2018. Социологи уверены, если действующий президент выставит свою кандидатуру на предстоящий в марте 2018 года выборах, то он с высокой долей вероятности уверенно победит уже в первом туре. Это значит, что эпоха Владимира Путина продлится еще, как минимум, на ближайшие шесть лет.

Какой круг вопросов будет обсуждаться на пресс-конференции, Федеральному агентству новостей обрисовал в своем прогнозе политолог Сергей Марков. Он, кстати, отметил, что не исключены какие-либо провокационные и эпатажные вопросы, тем более, что на мероприятие аккредитована позиционирующая себя «кандидатом в президенты» Ксения Собчак (она пришла в красном наряде, видимо, чтобы ее было лучше видно).

Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что в ходе пресс-конференции Ксения Собчак будет задавать вопросы, а не устраивать предвыборные дебаты.

«Пресс-конференция проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, — цитирует слова Пескова РИА Новости. — Это, конечно, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь».

Прислушается ли Собчак к разумному совету, и какие еще неожиданности ждут участников пресс-конференции, мы узнаем совсем скоро, начало мероприятия в 12.00 по московскому времени.

На сайте Федерального агентства новостей будет вестись онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина.