Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Россия
Пресс-конференция Путина: рекорды и неожиданности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пресс-конференция Путина: рекорды и неожиданности

    11:49  14 Декабря 2017
    690

    Пресс-конференция Путина: рекорды и неожиданности

    Все меньше времени остается до одного из важнейших медийных событий 2017 года — большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

    Мероприятие уже бьет рекорд по количеству приглашенных журналистов (Владимир Путин общается с представителями СМИ в таком формате с 2001 года). В этом году на пресс-конференцию аккредитовано 1640 представителей СМИ — российских (столичных и региональных) и зарубежных.

    Пресс-конференция проходит на фоне двух важных политических событий — Владимир Путин объявил о победе над террористами в Сирии и о своем решении принять участие в выборах-2018. Социологи уверены, если действующий президент выставит свою кандидатуру на предстоящий в марте 2018 года выборах, то он с высокой долей вероятности уверенно победит уже в первом туре. Это значит, что эпоха Владимира Путина продлится еще, как минимум, на ближайшие шесть лет.

    Журналисты в напряжении

    Какой круг вопросов будет обсуждаться на пресс-конференции, Федеральному агентству новостей обрисовал в своем прогнозе политолог Сергей Марков. Он, кстати, отметил, что не исключены какие-либо провокационные и эпатажные вопросы, тем более, что на мероприятие аккредитована позиционирующая себя «кандидатом в президенты» Ксения Собчак (она пришла в красном наряде, видимо, чтобы ее было лучше видно).

    Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что в ходе пресс-конференции Ксения Собчак будет задавать вопросы, а не устраивать предвыборные дебаты.

    «Пресс-конференция проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, — цитирует слова Пескова РИА Новости. — Это, конечно, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь».

    Прислушается ли Собчак к разумному совету, и какие еще неожиданности ждут участников пресс-конференции, мы узнаем совсем скоро, начало мероприятия в 12.00 по московскому времени.

    На сайте Федерального агентства новостей будет вестись онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #пресс-конференция путина
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть