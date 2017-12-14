Ученые нашли на дне бокала неожиданную причину алкоголизма

Лондон, 14 декабря. Историки из Кембриджского университета указали на неожиданную причину распространения алкоголизма во всем мире: как оказалось, человечество употребляло все больше спиртных напитков по мере того, как стеклодувы учились изготавливать все более и более крупные бокалы.

Исследователи изучили процесс изменения бокалов за последние 300 лет, сравнивая старинную посуду, которая в настоящее время находится в различных коллекциях и музеях. Кроме того, историки проанализировали сведения о культуре питья спиртного на основе данных документальных данных.

Как сообщает «Ридус», ученые из Кембриджа выяснили, что средняя емкость винной посуды выросла с 1700 года почти в 7 раз — если в начале XVIII столетия вино пили из маленьких бокалов объемом всего в 66 миллилитров, то к 2017 году емкость бокала достигла 449 миллилитров — в современный бокал можно налить небольшую XVIII века! Соответственно увеличивалось и количество доступного на рынке вина — что стало одной из причин роста алкоголизм.