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Путин назвал развитие инфраструктуры России приоритетным вопросом
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    Путин назвал развитие инфраструктуры России приоритетным вопросом

    12:20  14 Декабря 2017  /обновлено: 12:34  14 Декабря 2017
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    Путин назвал развитие инфраструктуры России приоритетным вопросом

    Москва, 14 декабря. Развитие инфраструктуры России является приоритетным вопросом в работе правительства страны, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли.

    Путин ответил на вопрос жителей Калининграда о строительстве дороги из Балтийска в Калининград, которая является одной из частей Приморского кольца. Глава государства подчеркнул, что развитие инфраструктуры является приоритетным вопросом в работе правительства страны. Он обратил внимание, что в этот список попадает и строительство дорожной сети.

    Он отметил, что Калининградская область является важным регионом для страны, поэтому Приморское кольцо будет достроено. Он не смог назвать точные сроки, но подчеркнул, что вопрос строительства трассы Балтийск-Калининград будет решен в ближайшее время.

    «Необходимо довести все до логического завершения», — подчеркнул российский лидер.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #калининград #пресс-конференция #трасса #балтийск #инфраструктура #приморское кольцо
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