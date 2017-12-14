ФАН публикует фото «джихад-мобиля», уничтоженного в Дамаске

Дамаск, 14 декабря. Смертник попытался совершить террористический акт в столице Сирии.

В четверг террорист-смертник попытался совершить самоподрыв в столице Сирии Дамаске. Боевик рассчитывал пробраться в центральные районы города, однако был замечен военнослужащими Сирийской арабской армии.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий, что бойцы САА своевременно открыли огонь по заминированному транспортному средству в районе Кафр Саус, что привело к ликвидации «джихад-мобиля». По предварительным данным кроме смертника никто не пострадал. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за провалившийся теракт.