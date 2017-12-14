Педагог из России попала в шорт-лист премии «Учитель мира»

Москва, 14 декабря. В шорт-лист премии «Учитель мира» впервые вошла педагог из России. Учитель представляет московскую школу № 1409.

Наталия Киселева преподает математику и информатику в гимназии, которая неоднократно включалась в рейтинг лучших школ Москвы, составлением которого занимается департамент образования. Стаж работы Киселевой — 24 года.

Список всех 50 работников образования, претендующих на получение премии «Учитель мира», опубликован на официальном сайте проекта, отмечает RT.

Отметим, состав претендентов на получение премии многонационален. «Учителем мира» в этом году могут стать представители Индонезии, Колумбии, Ливана, Австралии и других стран.

«Учителя мира» каждый год выбирают в Дубае.