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Педагог из России попала в шорт-лист премии «Учитель мира»
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    Педагог из России попала в шорт-лист премии «Учитель мира»

    11:51  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:53  14 Декабря 2017
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    Педагог из России попала в шорт-лист премии «Учитель мира»

    Москва, 14 декабря. В шорт-лист премии «Учитель мира» впервые вошла педагог из России. Учитель представляет московскую школу № 1409. 

    Наталия Киселева преподает математику и информатику в гимназии, которая неоднократно включалась в рейтинг лучших школ Москвы, составлением которого занимается департамент образования. Стаж работы Киселевой — 24 года. 

    Список всех 50 работников образования, претендующих на получение премии «Учитель мира», опубликован на официальном сайте проекта, отмечает RT.

    Отметим, состав претендентов на получение премии многонационален. «Учителем мира» в этом году могут стать представители Индонезии, Колумбии, Ливана, Австралии и других стран.   

    «Учителя мира» каждый год выбирают в Дубае.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #премия #педагог #учитель мира
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