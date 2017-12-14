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Россия
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Общество
Собчак рассказала, зачем пришла на пресс-конференцию Путина
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    Собчак рассказала, зачем пришла на пресс-конференцию Путина

    11:55  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:55  14 Декабря 2017
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    Собчак рассказала, зачем пришла на пресс-конференцию Путина

    Москва, 14 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, намеревающаяся баллотироваться на президентских выборах-2018, сообщила, что в четверг пришла на большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина как журналист.

    Так, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала «Россия-24», Собчак сказала: «Пообщаться и задать вопросы президенту».

    Отметим, что большая пресс-конференция главы российского государства стартует сегодня в 12.00.

    Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на пресс-конференции Владимира Путина, а ограничится вопросами.

    Ранее политолог Сергей Марков поделился с Федеральным агентством новостей прогнозом, о чем может пойти речь в ходе общения главы государства с представителями российских и зарубежных СМИ.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #собчак
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