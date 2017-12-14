Собчак рассказала, зачем пришла на пресс-конференцию Путина

Москва, 14 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, намеревающаяся баллотироваться на президентских выборах-2018, сообщила, что в четверг пришла на большую пресс-конференцию российского лидера Владимира Путина как журналист.

Так, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента телеканала «Россия-24», Собчак сказала: «Пообщаться и задать вопросы президенту».

Отметим, что большая пресс-конференция главы российского государства стартует сегодня в 12.00.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Собчак не станет устраивать дебаты на пресс-конференции Владимира Путина, а ограничится вопросами.

Ранее политолог Сергей Марков поделился с Федеральным агентством новостей прогнозом, о чем может пойти речь в ходе общения главы государства с представителями российских и зарубежных СМИ.