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Более 500 миллионов рублей принес прокат «Матильды» в России и СНГ за 1,5 месяца
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    Более 500 миллионов рублей принес прокат «Матильды» в России и СНГ за 1,5 месяца

    11:36  14 Декабря 2017
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    Более 500 миллионов рублей принес прокат «Матильды» в России и СНГ за 1,5 месяца

    Москва, 14 декабря. Бокс-офис фильма Алексея Учителя «Матильда» составил 543 миллиона рублей за 1,5 месяца проката в России с странах СНГ, сообщили в пресс-службе режиссера.

    Представители Учителя подвели итоги проката фильма «Матильда» за 1,5 месяца.

    «517 млн рублей принесли в кассу ленты российские зрители, еще 26 миллионов рублей — результат проката в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизстане, Азербайджане, Молдове, Узбекистан и Таджикистане», — сообщили в пресс-службе Учителя.

    На данный момент широкий прокат нашумевшего фильма завершен, однако картину об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской по-прежнему еще можно посмотреть в российских кинотеатрах.

    Более 500 миллионов рублей принес прокат «Матильды» в России и СНГ за 1,5 месяца

    В начале декабря стало известно, что первые показы «Матильды» в США прошли с небывалым успехом. Картина шла на русском языке, но с английскими субтитрами и собирала полные залы, передает Ura.Ru.

    Автор: Катерина Тимошенская
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