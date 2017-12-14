Более 500 миллионов рублей принес прокат «Матильды» в России и СНГ за 1,5 месяца

Москва, 14 декабря. Бокс-офис фильма Алексея Учителя «Матильда» составил 543 миллиона рублей за 1,5 месяца проката в России с странах СНГ, сообщили в пресс-службе режиссера.

Представители Учителя подвели итоги проката фильма «Матильда» за 1,5 месяца.

«517 млн рублей принесли в кассу ленты российские зрители, еще 26 миллионов рублей — результат проката в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизстане, Азербайджане, Молдове, Узбекистан и Таджикистане», — сообщили в пресс-службе Учителя.

На данный момент широкий прокат нашумевшего фильма завершен, однако картину об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской по-прежнему еще можно посмотреть в российских кинотеатрах.

В начале декабря стало известно, что первые показы «Матильды» в США прошли с небывалым успехом. Картина шла на русском языке, но с английскими субтитрами и собирала полные залы, передает Ura.Ru.