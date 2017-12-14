Китаец попытался вывезти из России 24 зуба доисторической акулы

Владивосток, 14 декабря. Гражданин Китая попытался вывезти из России 24 зуба доисторической акулы. Похищенные раритеты изъяли сотрудники Уссурийской таможни, после чего их вернули их в музей Дальневосточного федерального университета.

Изъятые на российской границе зубы древней акулы пополнили коллекцию музея, об этом Deita.ru сообщили в учебном заведении. Экспертиза определила, что зубы принадлежали ископаемой акуле Otodus obliguus из семейства древних морских хищников Otodontidae отряда Ламнообразных. Этот хищник жил на Земле больше 30 миллионов лет назад, уточняет Deita.ru.

Сотрудники ДФУ рассказали, что зубы акулы являются главным видовым признаком морских хищников. Именно по ним определяется вид акулы и его место в эволюции.