Донбасс: жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ
Донецк, 14 декабря. Мирная жительница Донецкой народной республики получила осколочное ранение во время обстрела Докучаевская артиллерией ВСУ. Информацию об этом распространил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.
Вооруженные силы Украины обстреляли Докучаевск в среду. В ходе обстрела получило повреждения жилое строение на Комсомольской улице Докучаевска, при этом местная жительница 1955 года рождения получила осколочное ранение в голову, сообщил представитель Донецка в СЦКК. В общей сложности в среду по территории ДНР украинские силовики выпустили порядка 150 мин.
Ранее агентство Ura.ru сообщало о том, что депутат Верховной рады Украины пожаловался на то, что украинские военные наладили «торговлю» телами бойцов ВСУ, погибших в ходе противостояния на Донбассе, требуя с родственников деньги за выдачу тел для захоронения.