Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин поручил расширить список налоговых льготников в земельной сфере
Новороссия
Донбасс: жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ

    11:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  14 Декабря 2017
    53

    Донбасс: жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ

    Донецк, 14 декабря. Мирная жительница Донецкой народной республики получила осколочное ранение во время обстрела Докучаевская артиллерией ВСУ. Информацию об этом распространил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

    Вооруженные силы Украины обстреляли Докучаевск в среду. В ходе обстрела получило повреждения жилое строение на Комсомольской улице Докучаевска, при этом местная жительница 1955 года рождения получила осколочное ранение в голову, сообщил представитель Донецка в СЦКК. В общей сложности в среду по территории ДНР украинские силовики выпустили порядка 150 мин.

    Донбасс: жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ

    Ранее агентство Ura.ru сообщало о том, что депутат Верховной рады Украины пожаловался на то, что украинские военные наладили «торговлю» телами бойцов ВСУ, погибших в ходе противостояния на Донбассе, требуя с родственников деньги за выдачу тел для захоронения.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть