Донбасс: Пушилин рассказал, к чему может привести вывод офицеров РФ из СЦКК

Донецк, 14 декабря. Возможный вывод российских представителей из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе приведет к тому, что Киев сможет беспрепятственно нарушать перемирие в зоне конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

«Для миссии ОБСЕ будет создан ряд дополнительных сложностей без СЦКК, и у Украины развязываются руки в плане нарушений, за которые будет труднее доказать их вину», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Пушилин также отметил, что киевские власти намеренно создают трудности для работы российских офицеров в СЦКК, что препятствует оперативному обмену информацией, согласованию режима тишины и прекращению обстрелов.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что украинские власти создают «откровенно дискриминационные» условия работы для российских представителей в СЦКК. В частности, Киев затрудняет для россиян выезды на места для мониторинга ситуации, препятствует их участию в мероприятиях контактной группы и разрешает выходить на улицу исключительно в сопровождении «конвоя».

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.