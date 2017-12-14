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Донбасс: Пушилин рассказал, к чему может привести вывод офицеров РФ из СЦКК
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    Донбасс: Пушилин рассказал, к чему может привести вывод офицеров РФ из СЦКК

    11:44  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:45  14 Декабря 2017
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    Донбасс: Пушилин рассказал, к чему может привести вывод офицеров РФ из СЦКК

    Донецк, 14 декабря. Возможный вывод российских представителей из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе приведет к тому, что Киев сможет беспрепятственно нарушать перемирие в зоне конфликта, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

    «Для миссии ОБСЕ будет создан ряд дополнительных сложностей без СЦКК, и у Украины развязываются руки в плане нарушений, за которые будет труднее доказать их вину», — приводит слова Пушилина РИА Новости.

    Пушилин также отметил, что киевские власти намеренно создают трудности для работы российских офицеров в СЦКК, что препятствует оперативному обмену информацией, согласованию режима тишины и прекращению обстрелов.

    Напомним, ранее Министерство обороны РФ заявило, что украинские власти создают «откровенно дискриминационные» условия работы для российских представителей в СЦКК. В частности, Киев затрудняет для россиян выезды на места для мониторинга ситуации, препятствует их участию в мероприятиях контактной группы и разрешает выходить на улицу исключительно в сопровождении «конвоя».

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #пушилин #россия #донбасс #украина #сцкк
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