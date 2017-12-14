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«Не от большого ума»: в Госдуме ответили на заявление посла США по Крыму
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    «Не от большого ума»: в Госдуме ответили на заявление посла США по Крыму

    12:35  14 Декабря 2017
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    «Не от большого ума»: в Госдуме ответили на заявление посла США по Крыму

    Москва, 14 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление посла США в России Джона Хантсмана, сказавшего, что Крым является частью Украины.

    Он заявил, что никаких обсуждений принадлежности полуострова быть не может, а заявления, подобные тому, которое сделал Хантсман, делаются «не от большого ума». 

    «Этот вопрос не подлежит дебатам. Думаю, что в условиях непростой ситуации в наших отношениях такие заявления делаются не от большого ума», — цитирует Чепу RT.

    Депутат подчеркнул, что в настоящее время в США очень слабая школа дипломатии. Другого объяснения высказываниям высокопоставленных американских чиновников просто нет, они — заявления Вашингтона —  совершенно не соотносятся с дипломатическим тактом, добавил Чепа.

    Заявление про Крым вполне соответствует уровню компетентности сегодняшнего американского посла в России, подытожил депутат. 

    Напомним, ранее американский посол в России Джон Хантсман заявил, что полуостров Крым, по его мнению, является территорией Украины.

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #крым #госдума #посол #ответ
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