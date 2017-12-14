«Не от большого ума»: в Госдуме ответили на заявление посла США по Крыму

Москва, 14 декабря. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на заявление посла США в России Джона Хантсмана, сказавшего, что Крым является частью Украины.

Он заявил, что никаких обсуждений принадлежности полуострова быть не может, а заявления, подобные тому, которое сделал Хантсман, делаются «не от большого ума».

«Этот вопрос не подлежит дебатам. Думаю, что в условиях непростой ситуации в наших отношениях такие заявления делаются не от большого ума», — цитирует Чепу RT.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время в США очень слабая школа дипломатии. Другого объяснения высказываниям высокопоставленных американских чиновников просто нет, они — заявления Вашингтона — совершенно не соотносятся с дипломатическим тактом, добавил Чепа.

Заявление про Крым вполне соответствует уровню компетентности сегодняшнего американского посла в России, подытожил депутат.

Напомним, ранее американский посол в России Джон Хантсман заявил, что полуостров Крым, по его мнению, является территорией Украины.