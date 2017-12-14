Молодой кузбассовец изнасиловал четырехлетнего племянника

Кемерово, 14 декабря. Уголовное дело в отношении молодого жителя Кузбасса по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Кемеровской области, инцидент произошёл в марте 2017 года: 18-летний молодой человек изнасиловал четырехлетнего мальчика. Сотрудники охраны правопорядка установили, что обвиняемый жил в частном доме с семьей старшей сестры. Он совершил насильственное преступление, когда женщина ушла в магазин, а ее супруг находился во дворе. Отец вернулся домой, услышав крики четырехлетнего сына, и стал свидетелем преступления.

Молодой человек в соответствии с заключением психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.