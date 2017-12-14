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В Госдуме предложили продлить обучение в школе до 12 лет
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    В Госдуме предложили продлить обучение в школе до 12 лет

    11:30  14 Декабря 2017
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    В Госдуме предложили продлить обучение в школе до 12 лет

    Москва, 14 декабря. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил главе Минобрнауки Ольге Васильевой продлить срок обучения в школе на один год. Он также выступил за увеличение летних каникул на месяц.

    «Мое предложение состоит в том, чтобы ввести 12-летнее обучение для полного среднего образования», — заявил Власов.

    «Подходы как к среднему образованию, так и к высшему образованию должны меняться в сторону увеличения времени, отводимого для самостоятельной работы», — цитирует депутата ТАСС.

    Власов также отметил, что дополнительный класс нужно сделать профориентированным. В качестве аргумента к своему предложению депутат привел тот факт, что школьники получают только общее образование. При поступлении в вуз они не могут выбрать интересующую их форму занятости, так как руководствуются не личным опытом, а советами родителей или «определенными веяниями».

    По мнению Власова, если такой ученик будет обучаться за счет государство, то в будущем оно не получит ожидаемого экономического эффекта от выделенных средств.

    В качестве компенсации за лишний год учебы депутат предложил продлить летние каникулы в школе до 1 октября.

    Автор: Дима Оленин
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    #госдума #школа #обучение
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