Поклонская о поставках оружия Киеву: Порошенко плюет на народ Украины

Москва, 14 декабря. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обвинила президента Украины Петра Порошенко и правительство страны в том, что они преследуют в политике личные интересы и не учитывают мнение простых граждан.

Таким образом Поклонская прокомментировала заявление Порошенко о том, что США и Канада санкционировали поставки летального оружия на Украину. Соответствующий пост депутат разместила на своей странице в Facebook в четверг, сообщает INFOX.ru.

«Нынешнее руководство Украины, обогащаясь и преследуя только свои личные интересы, откровенно плюет на мнение людей, проживающих в этой стране», — написала она.

Поклонская посоветовала киевским властям прежде чем «радоваться», спросить простых людей Украины, как они относятся к поставкам в страну летального оружия Канады и США и к тому, что Киев готовится к продолжению военных действий.

«Господин Порошенко спросил бы народ Украины, рады ли простые люди этому? Рады ли матери тому, что будут отправлять своих сыновей на войну с такими же сыновьями, мужьями и отцами?» — подчеркнула депутат.

Поклонская также отметила, что, по ее мнению, радоваться и благодарить за помощь в уничтожении Украины могут только те, «кому плевать на народ этой страны и на саму Украину».

Ранее эксперт объяснил ФАН, почему разрешением поставок летального оружия Киеву Запад толкает Украину к войне в Донбассе.