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Украина
Поклонская о поставках оружия Киеву: Порошенко плюет на народ Украины
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    Поклонская о поставках оружия Киеву: Порошенко плюет на народ Украины

    11:21  14 Декабря 2017
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    Поклонская о поставках оружия Киеву: Порошенко плюет на народ Украины

    Москва, 14 декабря. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская обвинила президента Украины Петра Порошенко и правительство страны в том, что они преследуют в политике личные интересы и не учитывают мнение простых граждан.

    Таким образом Поклонская прокомментировала заявление Порошенко о том, что США и Канада санкционировали поставки летального оружия на Украину. Соответствующий пост депутат разместила на своей странице в Facebook в четверг, сообщает INFOX.ru.

    «Нынешнее руководство Украины, обогащаясь и преследуя только свои личные интересы, откровенно плюет на мнение людей, проживающих в этой стране», — написала она.

    Поклонская посоветовала киевским властям прежде чем «радоваться», спросить простых людей Украины, как они относятся к поставкам в страну летального оружия Канады и США и к тому, что Киев готовится к продолжению военных действий.

    «Господин Порошенко спросил бы народ Украины, рады ли простые люди этому? Рады ли матери тому, что будут отправлять своих сыновей на войну с такими же сыновьями, мужьями и отцами?» — подчеркнула депутат.

    Поклонская также отметила, что, по ее мнению, радоваться и благодарить за помощь в уничтожении Украины могут только те, «кому плевать на народ этой страны и на саму Украину».

    Ранее эксперт объяснил ФАН, почему разрешением поставок летального оружия Киеву Запад толкает Украину к войне в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #порошенко #поклонская #летальное оружие
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