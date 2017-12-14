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Общество
СМИ узнали о съемках Путина на «Ленфильме»
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    СМИ узнали о съемках Путина на «Ленфильме»

    11:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 11:17  14 Декабря 2017
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    Владимир Путин оказался актером-каскадером «Ленфильма»

    Москва, 14 декабря. Журналисты выяснили, что президент России Владимир Путин в 1970-х годах снялся в нескольких фильмах на «Ленфильме».

    Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, ему удалось поработать с будущим главой государства в фильмах «Блокада» и «Ижорский батальон». По его словам, они с Путиным играли и немцев, и советских солдат. 

    «Нам было все равно, кого играть. Нам за это деньги очень хорошие платили по тем временам», — рассказал «Дождю» Шестаков.

    Он также сообщил, что в качестве каскадера снимался и бизнесмен Аркадий Ротенберг, с которым Путин познакомился еще в секции самбо (позже — дзюдо) в юности.

    О том, что Путин был каскадером на «Ленфильме», рассказал еще один бывший борец Николай Ващилин. Он утверждает, что на одной из фотографий со съемок, которые у него сохранились, запечатлен Путин, но достоверно определить это по той фотографии нельзя.

    На «Ленфильме» сообщили, что не могут найти карточку каскадера Владимира Путина, однако это не означает, что он не снимался.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему о работе Путина в кино ничего неизвестно.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #кино
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