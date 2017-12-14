Сирия: российские военные доставили в Дамаск около двух тонн гумпомощи

Москва, 14 декабря. Министерство обороны России сообщило о проведении гуманитарной акции в городе Дамаске.

По данным военного ведомства РФ за прошедшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт Дамаск 1,9 тонны гуманитарного груза. Местные жители получили продуктовые наборы и предметы первой необходимости. За медицинской помощью обратилось 16 жителей Дамаска.

Отмечается, что гуманитарные конвои по линии ООН привезли партии продуктов и лекарственных препаратов в населенные пункты Телль-Гехаб провинции Даръа и Кафер-Лаха провинции Хомс. Общий вес гуманитарной помощи превысил 300 тонн, однако боевики не допустили прохождения гумконвоя №2 в Хомс.

За минувшие сутки к режиму перемирия в Сирии присоединились поселения Мудан провинции Хомс и Кусения провинции Алеппо. Количество населенных пунктов, участвующих в примирительном процессе, сейчас составляет 2307.